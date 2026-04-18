İran: Zenginleştirilmiş uranyum farklı bir yere taşınmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir televizyon yayınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye nakledileceği yönündeki iddialarına yanıt verdi. Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Bekayi, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU MATERYALİN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI DAHİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ülkelerinin sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu tıpkı İran toprakları gibi kutsal gördüklerini vurgulayan Sözcü Bekayi, bu materyalin ülke dışına çıkarılmasının söz konusu dahi olamayacağını kaydetti. Devam eden diplomatik süreçlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, uranyumun başka bir ülkeye taşınması konusunun müzakerelerde hiçbir zaman gündeme gelmediğini ve Tahran yönetimi tarafından masaya böyle bir seçeneğin sunulmadığını bildirdi.

Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ve tamamının ABD'ye getirilmesi hususunda Washington yönetimiyle iş birliği yapacağını öne sürmüştü.