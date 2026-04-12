İran’a 40 günde 10 bin hava saldırısı yapıldı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkese kadar İsrail ordusunun İran'a düzenlediği hava saldırılarının detaylarını paylaştı. Açıklamada, İran'a ait 4 bin stratejik ve 6 bin 700 askeri bölgenin hedef alındığı belirtildi. Ordunun 10 bin 800'den fazla hava saldırısı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, yaklaşık 40 gün süren hava saldırılarında onlarca savaş uçağının eşzamanlı olarak görev aldığı öne sürüldü. Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı kaynaklara göre, ABD'li yetkililerin açıklamalarına rağmen İran'ın cephaneliğinde, hâlâ yer altı depolarından fırlatıcıları çıkararak kullanılabilecek binlerce balistik füze bulunuyor.