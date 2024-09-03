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Giriş Tarihi: 3.9.2024 14:19

İran'a ait yük teknesi Kuveyt karasularında battı

İran'a ait bir yük teknesinin Kuveyt karasularında battığı, teknedeki 6 kişilik mürettebattan 3'ünün cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA
İran’a ait yük teknesi Kuveyt karasularında battı

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Limanlar ve Denizcilik Örgütü Deniz Güvenliği ve Koruma Genel Müdürü Nasır Pesende, İran'a ait "Ara Bahter Yek" adlı yük teknesinin Kuveyt karasularında battığını duyurdu.

Olayın 1 Eylül'de yaşandığını aktaran Pesende, haberi alır almaz Kuveyt Deniz Arama Kurtarma Operasyon Merkezi ile irtibata geçtiklerini ve arama-kurtarma operasyonunun başlatıldığını aktardı.

Pesende, teknede İran ve Hindistan uyruklu 6 kişilik mürettebattan 3'ünün cesedine ulaşıldığını, diğer 3 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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İran'a ait yük teknesi Kuveyt karasularında battı
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