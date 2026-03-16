İran’a kara operasyonu yolda mı? Trump kritik soruyu böyle geçiştirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran’la devam eden savaş hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktığını, çünkü yeniden inşa edilmesinin yıllar aldığını ifade eden Trump, basın mensuplarının İran’a kara operasyonu ile ilgili sorusunu, “Bunu söylemek istemiyorum" diyerek geçiştirdi.

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına telefonla verdiği röportajda Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'ın askeri gücünü imha ettiğine ilişkin açıklamalarını yineleyerek, "Çok iyi gidiyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar ama bence henüz anlaşmaya hazır değiller" dedi.

"BUNLARI BİR ARAYA GETİRMEK YILLAR SÜREN BİR İŞ"

İran'ın petrol ürünleri ihracatının yüzde 90'ına varan kısmı için bir deniz limanı işlevi gören stratejik Hark Adası'na yapılan saldırılara ilişkin olarak Trump, "Hark Adası devre dışı bırakıldı. Ancak borular hariç, borulara dokunmadım. Çünkü bildiğiniz üzere bunları kurup bir araya getirmek yıllar süren bir iş" diye konuştu. Adayı tekrar vurabileceklerini söyleyen Trump, "Onlara açık açık söyledim. Orayı mahvederim" ifadelerini kullandı.

Trump, altyapıyı yeniden inşa etmenin uzun zaman aldığını bildikleri için adada petrolle ilgili her şeyin etrafında bilerek yaklaşık 90 metre kadar boşluk bıraktıklarını da ifade etti. Trump, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım. Çünkü bunları yok etseydim yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu. Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" dedi.

"BUNU SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Çatışmanın İran'ın yaptıkları için ödediği "küçük bir bedel" olduğunu söyleyen Trump, "Savaş biter bitmez petrol fiyatları taş gibi düşecek" dedi. Petrol fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir zaman çizelgesi vermesi istenen Trump, "Savaş biter bitmez. Bunun uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

ABD'nin İran'a kara operasyonu düzenleme ihtimaline ilişkin soruya ise Trump, "Bunu söylemek istemiyorum" cevabını verdi. ABD Başkanı, bu konudaki düşüncesinin değişip değişmediği sorusuna ise, "Hayır değişmedi" yorumunda bulundu.

