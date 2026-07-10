İran–ABD ateşkesi risk altında
İran ile ABD arasında varılan anlaşma en kırılgan günlerini yaşıyor. Taraflar arasındaki teknik müzakereler sürerken Washington tarafı, Tahran'ın Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle üç gündür saldırılar düzenliyor. ABD ordusunun son saldırısında toplam 90 hedefi vurduğu bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı "14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı" bilgisini geçti. İran tarafı da misilleme olarak bölgedeki ABD hedeflerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üsleri hedef alındı. Gözlemciler çatışmaların yeniden başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısında "çarpıcı" bir düşüş yaşandığını belirtiyor. Birçok ülkede petrol fiyatları yine artmaya başladı.