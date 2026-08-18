İran–ABD hattında 60 gün bilmecesi
İran ile ABD arasındaki "savaşmüzakere" sarmalında dün yeni bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden dün 60 gün geçti. Uluslararası ajanslar geçici ateşkes için belirlenen 60 günlük sürenin dün dolduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir "60 günlük süre" veya ültimatom bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. Al Arabiya 60 günün uzatıldığını ileri sürdü. Tahran, müzakerelerin yeniden başlatılması için bazı şartlar öne sürerken, Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik tedbirleri ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" söyledi.
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