İran’da 13 gün savaşı

İran'da 28 Aralık'ta yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı ve ülkenin birçok kentine yayılan protestolar nedeniyle tansiyon yüksek. Tahran yönetimi önceki gün güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoları tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, protestolarda 2 bin kişinin öldüğünü kaydetti. Sokağa çıkan hükümet yanlılarının "Savaşta 13'üncü gündeyiz" pankartları dikkat çekti. Göstericilerin Haziran 2025'te yaşanan ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü 12 günlük savaşa atıf yaptıkları ve "Ülkemizde ekonomik kriz var. Ama şu an mesele güvenlik. Bu yüzden göstericileri desteklemiyoruz" mesajı verdiği öğrenildi.

TEHLİKELİ SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti dün İran'a karşı atılacak adımları görüşmek üzere bir araya geldi. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" diye seslendi.

İSRAİL'DE TOPLANTI

Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi. Öte yandan İsrail'in de askeri kabine toplantısı yapacağı açıklandı.