İran’da 5 büyüklüğünde sarsıntı

İran'ın Huzistan kenti yakınlarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’da 5 büyüklüğünde sarsıntı
AA

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.

Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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