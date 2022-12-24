İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 16.54'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye'ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

DİĞER KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.