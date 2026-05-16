İran'da 51 kişinin mal varlığına el konuldu! İsrail ile iş birliği iddiası

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, İsrail ile işbirliği yaptığı tespit edilen 51 kişinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

31 KİŞİ YURT DIŞINDA

Bu kişilerden 20'sinin İran'da, 31 kişinin ise yurt dışında bulunduğu aktarıldı.

Malvarlıklarına el konulan kişiler hakkında soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

