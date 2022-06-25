İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 30 yaralı

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan deprem yerel saatle 08.07'de kaydedildi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mostafa Nadealinejad, yaralılardan 4'ünün düştüğünü ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, 3. kattan düşen bir kişinin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini belirtti.

10 GÜN İÇİNDE 100'E YAKIN DEPREM VE ARTÇI SARSINTI

Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100'e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.