İran’da ABD baskınının 46. yılı vesilesiyle kutlamalar yapıldı
İran’da, ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin işgalinin 46’ncı yılı dolayısıyla başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde “Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü” etkinlikleri düzenlendi.
Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösterilere, askeri ve siyasi yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı. Gösteri alanında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı, öğrenciler marş ve şiirler okudu.
KALİBAF: "BAĞIMSIZLIĞIMIZ PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, törende yaptığı konuşmada ülkesinin bağımsızlık ilkesine vurgu yaptı.
Kalibaf, "Zulme ve baskıya karşı direniyoruz çünkü teslim olmak ya da bağımlı hale gelmek istemiyoruz. Bağımsızlığımızı hiçbir şeyle ve hiçbir koşulda pazarlık konusu yapmayacağız. İran milleti için bağımsızlık, değiştirilemez bir ilkedir." ifadelerini kullandı.
Gösteri alanında ayrıca santrifüj ve roket maketleri sergilendi; ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.
TARİHİ BASKININ ÜZERİNDEN 46 YIL GEÇTİ
İran devriminin lideri Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi.
10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atıldı.
Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bıraktı, 52 kişiyi ise 444 gün boyunca rehin tuttu.
ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edildi ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya'daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşti.
İran'da her sene olayın yıl dönümünde ülke genelinde ABD karşıtı protestolar düzenleniyor.