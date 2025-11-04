İran’da ABD baskınının 46. yılı vesilesiyle kutlamalar yapıldı

Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösterilere, askeri ve siyasi yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı. Gösteri alanında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı, öğrenciler marş ve şiirler okudu.

KALİBAF: "BAĞIMSIZLIĞIMIZ PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, törende yaptığı konuşmada ülkesinin bağımsızlık ilkesine vurgu yaptı.

Kalibaf, "Zulme ve baskıya karşı direniyoruz çünkü teslim olmak ya da bağımlı hale gelmek istemiyoruz. Bağımsızlığımızı hiçbir şeyle ve hiçbir koşulda pazarlık konusu yapmayacağız. İran milleti için bağımsızlık, değiştirilemez bir ilkedir." ifadelerini kullandı.

Gösteri alanında ayrıca santrifüj ve roket maketleri sergilendi; ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.