İran’da ABD ve İsrail adına casusluk iddiası: 2 kişi etkisiz hale getirildi

İran’ın güneyinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi etkisiz hale getirildi. Öte yandan toplumsal olaylar çıkarmak ve sabotaj düzenlemek amacıyla ülkeye girmeye teşebbüs eden 4 kişinin de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İran’da ABD ve İsrail adına casusluk iddiası: 2 kişi etkisiz hale getirildi
İHA

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle ABD ve İsrail istihbaratları adına çalıştığı iddia edilen kişiler arasında çatışma çıktı. İran İstihbarat Bakanlığı, çıkan çatışmada ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarına bağlı 2 kişinin etkisiz getirildiğini açıkladı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık ayrıca, Sistan ve Belucistan eyaletinde toplumsal olaylar çıkarmak ve sabotaj düzenlemek amacıyla ülkeye girmeye teşebbüs eden 4 kişinin de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #ABD #İSRAİL

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