İran’da ahlak polisine sınırlama

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede yeniden yürürlüğüne giren Ahlak Polisliği (İrşad Devriyeleri) uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Rızazade, İran'da zorunlu başörtüsü denetimini yapmakla görevli olan ahlak polisine bazı sınırlamalar getirildiğini söyledi. Rızazade, "Başörtüsü takmayanlar sadece uyarılacaklar ve herhangi bir gözaltı olmayacak. Dışarıda konuşlanan İrşad devriyelerine ait araçlar ise uyarı niteliğinde olacak" dedi.

Zorunlu başörtüsü uygulamasına yönelik kültürel çalışmalar yapılacağını söyleyen Rızazade İrşad Devriyelerine bağlı polis birimlerinin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.