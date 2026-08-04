İran’da alüminyum fabrikasında şiddetli patlama: 18 yaralı
İran’ın başkenti Tahran’daki Şemsabad Sanayi Sitesi’nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mehr Haber Ajansının haberine göre, İran'da Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Şervin Tebrizi alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi verdi.
Tebrizi, başkent Tahran'ın Rey ilçesinde bulunan Şemsabad Sanayi Sitesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiğini ve olayda 18 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 14'ünün olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Tebrizi, 4 yaralının ise çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
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