İran’da anlaşma Tayvan’da rest

Dünya medyası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine kilitlendi. Pekin'deki zirvede iki liderin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştığı kaydedildi. Beyaz Saray ayrıca Trump ve Şi'nin "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Ancak Çin'den bu konuda doğrulama gelmedi. Öte yandan Çin lideri Şi'nin Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdiği belirtildi. Çin'in yaptığı açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin, iki ülke arasındaki "en büyük ortak payda" olduğunu ifade etti. Şi, Tayvan meselesinin, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirtti.

HÜRMÜZ'DEN 30'DAN FAZLA GEMİ GEÇTİ

İRAN devlet televizyonunun haberine göre 30'dan fazla gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin koordinasyonu ve gözetiminde, İran'ın belirlediği güzergâh üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçti. İran basını, Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini bildirdi. Öte yandan ABC News, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun yükselen operasyon giderleri nedeniyle milyarlarca dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.