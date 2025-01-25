İran’da Bahai inancına mensup 13 kişi tutuklandı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı konuyla ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bahai inancına mensup 13 kişinin tutuklandığı belirtilirken, bu kişilerin "dinsel sapkınlıklarını" yasa dışı ve dolaylı yollardan öğrettiği iddia edildi. İsrail'in "İran'daki piyadeleri" olarak nitelendirilen söz konusu kişilerin İsfahan eyaletinde müzik, resim ve sanatsal faaliyetleri kullanarak çocuklara ve gençlere Bahailik inancını öğrettiği ifade edildi.

BAHAİLİK İNANCI

Bahailik, 19. Yüzyılda İran'da kendisini "peygamber" ilan eden Bahaullah adlı kişi tarafından kurulmuştur. Bahaullah'ın yazdığı "Kitab-ı Akdes", Bahailik inancının kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir.

Merkezi İsrail'in Hayfa kentinde olan ve birçok ülkede mensubu bulunan Bahailik inancı, İran'da İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tehdit olarak algılanıp yasaklanmıştır.