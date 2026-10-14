İran’da balıkçı teknesine İHA saldırısı: 3 yaralı

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında bir balıkçı teknesine, kaynağı henüz belirlenemeyen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi yaralandı.

İran’da balıkçı teknesine İHA saldırısı: 3 yaralı
AA
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, Sirik'te bir balıkçı teknesine İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu İHA'nın kaynağının henüz belirlenemediği ve yaralanan üç balıkçının küçük bir tekneyle sahile taşındığı kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #İHA

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