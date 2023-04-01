İran’da başörtüsü yasasına uymayan kadınlar cezalandırılacak

İran İçişleri Bakanlığı da dün zorunlu başörtüsü yasasına aykırı davranışları hedef alan bir açıklama yayımladı. Tesettürün, "İran ulusunun medeniyet temellerinden biri" ve "İslam Cumhuriyeti'nin pratik ilkelerinden biri" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Dini ilke ve kurallar ile geleneksel değerlerde herhangi bir geri adım veya tolerans olmamış ve olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, yargı ve diğer ilgili kurumların yasaya aykırı hareket edenlerle ilgileneceği ve ihlallere izin vermeyeceğini belirtti.