İran'da Bender Abbas ile Keşm Adası yakınlarında patlanma

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı bildirildi.

İran’da Bender Abbas ile Keşm Adası yakınlarında patlanma
AA

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.

Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İRAN #ABD

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