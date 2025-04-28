İran’da bilanço ağırlaşıyor: 40 ölü 1000 yaralı

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a, yaralı sayısı 20'si ağır olmak üzere 1000 kişiye yükseldi. Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı. İran Savunma Bakanlığı ise patlamanın olduğu yerde askeri kargo olmadığını bildirdi. Öte yandan patlamanın şiddetinin yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan hissedildiği ifade edildi.