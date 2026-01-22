İran’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 4 bin 902’ye yükseldi

HRANA'nın verilerine göre, ülke genelinde devam eden eylemler kapsamında 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenler arasında 201 güvenlik görevlisinin de bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 4 bin 902 olduğu ifade edildi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 519'a çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler azalmış olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.