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Giriş Tarihi: 15.11.2021

İran’da bir dakika arayla iki deprem: 2 ölü

İran’da bir dakika arayla iki deprem: 2 ölü
İran'da art arda yaşanan iki deprem korkuttu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Laft şehrinde dün yerel saatle 15.36'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntıdan bir dakika sonra 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Keşm ilçesi Laft bölgesi olan depremin saat 15.37'de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Çevre illerve komşu ülkelerde de hissedilen depremler birçok evde hasara neden olurken, 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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İran’da bir dakika arayla iki deprem: 2 ölü
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