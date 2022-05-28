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Giriş Tarihi: 28.5.2022 10:22 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:12

İran'da bir suikast daha! Binbaşı, aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü

AA
İran’da bir suikast daha! Binbaşı, aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü

İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hoday’ın 22 Mayıs’ta evinin önünde başından vurularak öldürülmesinin ardından İran’ı sarsan ikinci suikast haberi geldi. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir binbaşı aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

ÖZEL EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Tahiri, olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini kaydetti.

İRAN'I SARSAN İKİNCİ SUİKAST!

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hoday'ın suikast sonucu öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilmişti.

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İran'da bir suikast daha! Binbaşı, aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü
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