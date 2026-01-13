İran’da bu kez rejim yanlıları sokakta

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'da, birçok kentte, rejime "destek gösterileri" yapıldı. İran devlet televizyonuna göre, başta Tahran olmak üzere Meşhed, Erak, Reşt, Hamedan, Kum, Bircend, Kirman, Ahvaz, Abadan, Urumiye ve Zahedan gibi önemli şehirlerde on binlerce kişi "destek gösterileri"ne katıldı. İran yönetimi iki haftadır süren gösterilerin kontrol altına alındığını açıkladı.

ABD İLE SÖZ DÜELLOSU SÜRÜYOR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti. Kalibaf, İran halkının "düşmanın" hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı "nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin savaşa da müzakerelere de hazır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'a saldırı ihtimaline ilişkin, bakanlarına basına konuşmama talimatı verdiği belirtildi.