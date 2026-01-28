İran’da casusluk infazı! Mossad adına çalıştığı iddia edilen kişi idam edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan bir kişi idam edildi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'in aktardığına göre, İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, İsmailpur'un Mossad ile irtibat kurarak gizli devlet belgelerini İsrail'e aktardığı belirtildi.

29 NİSAN 2025'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Mossad ile irtibat kurarak gizli belgeleri karşı tarafa aktarma, patlayıcı yüklü araçların şehirler arası taşınmasında rol alma ve sabotaj faaliyetlerine lojistik destek sağlama" gerekçeleriyle 29 Nisan 2025'te gözaltına alınan İsmailpur'un, "düşman istihbarat servisi için casusluk" yaptığı suçlamasıyla çarptırıldığı idam cezası infaz edildi.