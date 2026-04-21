İran’da casusluk! Mossad bağlantılı bir kişi idam edildi

İran, İsrail ile bağlantılı casusluk faaliyeti yürütenleri ölümle cezalandırmaya devam ediyor. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı bir ağın üyesi olmakla ve ocak ayındaki protestolar sırasında Tahran'da bir camiyi ateşe vermekle suçlanan Amirali Mircafari idam edildi.

Haberde, Mircafari'nin Tahran'daki Kolhak Camii'nde kundaklama gerçekleştirmek ve "güvenlik karşıtı faaliyetlere" liderlik etmekten hüküm giydiği belirtildi. Ölüm cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onandığı ve bu sabah infaz edildiği bildirildi.