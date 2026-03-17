İran’da casusluk operasyonu: 10 yabancı gözaltına alındı

ABD ve İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'da güvenlik güçleri, ülke içindeki casusluk faaliyetlerine karşı operasyonlarını sıklaştırdı.

10 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

İran basınında yer alan haberlere göre, casusluk yaptığı öne sürülen 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri ve hangi ülkelere ait oldukları açıklanmadı.

HASSAS BÖLGELERDE FAALİYET İDDİASI

Yetkililer, söz konusu kişilerin ülkenin hassas noktalarında bilgi topladığı ve özellikle kuzeydoğuda bir operasyon hazırlığında olduklarının tespit edildiğini belirtti.

OPERASYONU DEVRİM MUHAFIZLARI YÜRÜTTÜ

Gözaltı işlemlerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. İran yönetimi, casusluk faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.