İran’da çifte terör saldırısı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastının bölgesel dengeyi bozduğunu ve bunun sonucunun ABD'yi etkileyeceğini söyledi. Öte yandan dün İran'da ardı ardına patlama haberleri geldi. Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki patlamalarda 95 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıldönümü anmalarının yapıldığı yolda patlamalar oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Erdoğan ayrıca, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.Görüşmede, Reisi'nin bugün yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de kararlaştırıldı. ANKARA