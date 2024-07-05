İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 2 saat uzatıldı

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00'de sona ereceği açıklanan daha sonra ise 20.00'ye kadar uzatılan oy verme işlemine yeniden güncelleme geldi.

İKİ SAAT DAHA UZATILDI

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin onayıyla ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 2 saat daha uzatılmıştır. Seçmenler 22.00'ye kadar oy kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.