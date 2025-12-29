İran’da dere taştı: Boğularak can verdiler
İran’ın şiddetli yağışların etkisi altına girmesiyle dere taştı. Sel sularına kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Kohgiluye-Buyer Ahmed Acil Olaylar ve Tıbbi Acil Hizmetler Merkezi Başkanı Perviz Gaffarferd, konuya ilişkin bilgi verdi.
Gaffarferd, "Kohgiluye ilçesine bağlı Dehdeşt'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Serperi köyünde Lebek Deresi'nin taşması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.
İranlı yetkili, bir kişinin aracıyla dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak boğulduğunu, onu kurtarmak isteyen iki kişinin de şiddetli akıntı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.