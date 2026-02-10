İran’da devrim yıldönümünde af kararı: Hamaney’den 2 bin 108 mahkuma ceza indirimi ve tahliye

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.

919 MAHKUM İÇİN AF KARARI

Onaylanan öneri kapsamında 919 mahkumun dosyası tamamen kapatılacak. Farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmayan bu kişiler için doğrudan af uygulanacağı ve adli sicil işlemlerinin sonlandırılacağı ifade edildi.

BİN 189 MAHKUMA CEZA İNDİRİMİ VE PARA CEZASI

Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.