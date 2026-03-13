İran’da Dünya Kudüs Günü yürüyüşü: ABD ve İsrail’e sert tepki

İran'da ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının devam ettiği günlerde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla ülke genelinde yürüyüşler düzenlendi.

Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen yürüyüşlere katılan kalabalıklar, Filistin'e destek verirken ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

TAHRAN'DA ÜST DÜZEY KATILIM

Tahran'daki yürüyüşe halkın yanı sıra İranlı üst düzey yetkililer de katıldı.

Gösterilerde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile birlikte çok sayıda bakan, askeri ve siyasi yetkili yer aldı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI

Yürüyüş sırasında katılımcılar Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Kalabalıkların Filistin bayrakları açtığı yürüyüşte İsrail, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı.

Cuma namazının kılındığı alanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dualar edildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

Tehdit mesajından kısa süre sonra kitlelerin toplandığı Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Patlamalar gerçekleştiği sırada İranlıların tekbir getirdiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Dünya Kudüs Günü her yıl ramazan ayının son cuma günü İran başta olmak üzere bazı ülkelerde kutlanıyor; bu kapsamda yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.