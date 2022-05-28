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Giriş Tarihi: 28.5.2022 13:14

İran'da eğitim uçağı Basra Körfezi'ne düştü!

AA
İran’da eğitim uçağı Basra Körfezi’ne düştü!

İran merkezli kaynaklar, bir eğitim uçağının Basra Körfezi’nde bulunan Keşm Adası'na düştüğünü açıkladı. Denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Keşm Valisi Muhammed Hüseyni, konuya dair açıklama yaptı.

BALIKÇILAR KURTARDI

Hüseyni, eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki bir dağ köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.

Vali Hüseyni, denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Basra Körfezi'nin girişinde Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alıyor.

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İran'da eğitim uçağı Basra Körfezi'ne düştü!
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