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  • İran'da emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı: 6 kişi öldü

İran'da emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı: 6 kişi öldü

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Piranşehr ilçesinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İran’da emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı: 6 kişi öldü
AA

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Piranşehr ilçesinin Kızkapan bölgesinde emniyet güçleriyle İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKD-P) mensup olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 "teröristin" öldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde 2 emniyet görevlisi öldürülmüştü.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #IRAK

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