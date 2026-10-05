İran’da emniyet mensuplarına ateş açıldı: Devriye görevi sırasında saldırıya uğradılar!

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde devriye görevi yürüten emniyet mensuplarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

İran Emniyet Güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör