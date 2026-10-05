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  • İran’da emniyet mensuplarına ateş açıldı: Devriye görevi sırasında saldırıya uğradılar!

İran’da emniyet mensuplarına ateş açıldı: Devriye görevi sırasında saldırıya uğradılar!

İran'ın Bempur kentinde güvenlik güçlerine devriye görevi yürüttükleri sırada silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay nedeniyle 2 polis hayatını kaybetti.

İran’da emniyet mensuplarına ateş açıldı: Devriye görevi sırasında saldırıya uğradılar!
AA
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde devriye görevi yürüten emniyet mensuplarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

İran Emniyet Güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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