İran’da feci çarpışma: 78 ölü

Herat Kültür Müdürü Ahmadullah Muttaki otobüste bulunan herkesin hayatını kaybettiğini ifade etti. Herat polisi, kazanın sürücünün aşırı hızı ve dikkatsizliği sonucu yaşandığını bildirdi.

Kazada 17'si çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunanların İran'dan sınır dışı edilen Afgan göçmenler olduğu aktarıldı.

Afganistan'ın batısındaki Herat eyaletinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada başkent Kabil'e doğru hareket otobüs, kamyon ve motosikletle çarpıştı.

İRAN'DAN DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

İran son haftalarda düzensiz Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonlarını arttırırken ocak ayından bu yana 1,5 milyon Afgan İran'dan ayrıldı.

İran, ülkedeki düzensiz Afgan göçmenlere temmuz ayına kadar ülkeden gönüllü olarak ayrılmaları için süre vermişti.

1970'lerden bu yana milyonlarca Afgan İran ve Pakistan'a göç ediyor.