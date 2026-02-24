İran’da feci havacılık kazası: Askeri helikopter meyve sebze haline düştü: 4 ölü

İran’da orduya ait eğitim helikopteri meyve ve sebze haline çakıldı. Korkunç kaza nedeniyle pilot, yardımcı pilot ve 2 esnaf hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçe kentinde orduya ait eğitim uçuşu yapan bir helikopter, yerel saatle 09.09'da meyve-sebze hali yerleşkesi içerisine düştü.

Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada pilot ve yardımcı pilot ile halde çalışan 2 esnafın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın kontrol altına alınırken, kazanın teknik arıza kaynaklı olduğu aktarıldı.

