İran’da feci otobüs kazası: 13 ölü
İran’ın İsfahan kenti yakınlarında otobüs kazası gerçekleşti. Olay nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
İran devlet televizyonuna göre, İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi kazaya ilişkin bilgi verdi.
Halidi, "İsfahan-Natanz karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı." dedi.
İranlı yetkili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.