İran’da geniş çaplı operasyon! “ABD-İsrail bağlantılı 5 kişi öldürüldü”

İran, üç eyalette düzenlenen operasyonlarda ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişinin öldürüldüğünü, 19 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonların istihbarat birimleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

AA

İran istihbaratı tarafından düzenlenen operasyonlarda ABD-İsrail ile bağlantılı "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğü ve 19 paralı unsurun" da tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

3 EYALETTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İran İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar Huzistan, Erdebil ve Kirman eyaletlerinde gerçekleştirildi. Açıklamada, özellikle Huzistan'da düzenlenen operasyonlarda "ayrılıkçı bir gruba mensup" olduğu belirtilen 5 kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yetkililer, Huzistan ve Kirman başta olmak üzere farklı bölgelerde "ABD-İsrail bağlantılı paralı unsurlar" olarak tanımlanan 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!