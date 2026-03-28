İran’da geniş çaplı operasyon! “ABD-İsrail bağlantılı 5 kişi öldürüldü”
İran, üç eyalette düzenlenen operasyonlarda ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişinin öldürüldüğünü, 19 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonların istihbarat birimleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.
3 EYALETTE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İran İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar Huzistan, Erdebil ve Kirman eyaletlerinde gerçekleştirildi. Açıklamada, özellikle Huzistan'da düzenlenen operasyonlarda "ayrılıkçı bir gruba mensup" olduğu belirtilen 5 kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Yetkililer, Huzistan ve Kirman başta olmak üzere farklı bölgelerde "ABD-İsrail bağlantılı paralı unsurlar" olarak tanımlanan 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.