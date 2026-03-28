İran’da geniş çaplı operasyon! “ABD-İsrail bağlantılı 5 kişi öldürüldü”

İran istihbaratı tarafından düzenlenen operasyonlarda ABD-İsrail ile bağlantılı "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğü ve 19 paralı unsurun" da tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

3 EYALETTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İran İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar Huzistan, Erdebil ve Kirman eyaletlerinde gerçekleştirildi. Açıklamada, özellikle Huzistan'da düzenlenen operasyonlarda "ayrılıkçı bir gruba mensup" olduğu belirtilen 5 kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yetkililer, Huzistan ve Kirman başta olmak üzere farklı bölgelerde "ABD-İsrail bağlantılı paralı unsurlar" olarak tanımlanan 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.