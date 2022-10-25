İran’da gösteriler büyüyor: Protestocular Kasım Süleymani heykelini yaktı

Bazı şehirlerde ise cadde adı olarak kullanılan "Kasım Süleymani" ismi göstericiler tarafından silinirken, Kermanşah eyaletine bağlı İslam Abad kentinde de bir eylemci cadde tabelasında yazılı olan Kasım Süleymani ismini silerken görüntülendi.

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.