İran’da gösterilerde ölen 100 emniyet görevlisi için Tahran’da tören düzenlendi

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, başkentteki Tahran Üniversitesi önünde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Törende, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 2 bin 403'ü gösterici 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 11 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybeden emniyet görevlisi sayısının 111'e ulaştığını duyurmuştu.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.