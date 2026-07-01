İran’da güvenlik güçleri hedefte: İki günde üçüncü silahlı saldırı
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde görev yerine giden bir polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Son iki günde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırıların artması ülkede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru evinden görev yerine gittiği sırada ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
Saldırıda söz konusu polis memuru yaşamını yitirdi.
İRAN'DA DÜN 2 SİLAHLI SALDIRI DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ
İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde dün emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetmişti.
Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde de dün ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütünün sivil bir araca saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.