İran’da güvenlik güçleri hedefte: İki günde üçüncü silahlı saldırı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru evinden görev yerine gittiği sırada ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda söz konusu polis memuru yaşamını yitirdi.