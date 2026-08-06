İran’da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 2 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör