İran’da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında kanlı çatışma: 3 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD-İsrail'e bağlı terörist-tekfirci 3 hücrenin ülkeye girişleri sırasında emniyet güçleriyle girdikleri çatışmalarda 3 terörist öldürüldü. Yurt dışından ülkeye giriş yapan 9 terörist ise yakalandı."

Açıklamada, operasyon sırasında gözaltına alınan kişilerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen istihbarat operasyonları kapsamında, ülkeye gizlice ve yasa dışı yollarla sokulduğu belirtilen hafif ve orta ağırlıktaki silahlardan oluşan bir deponun da tespit edildiği bildirildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör