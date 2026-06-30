İran’da güvenlik güçlerine saldırı: 2 Devrim Muhafızı mensubu hayatını kaybetti

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, " Teröristlerin yerel Devrim Muhafızları mensuplarının evlerine ateş açması sonucu, Burhan Krisani ve Halid Halidinia hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilirken saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör