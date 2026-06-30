İran’da güvenlik güçlerine saldırı: 2 Devrim Muhafızı mensubu hayatını kaybetti
İran’ın Kirmanşah eyaletinde yerel Devrim Muhafızları mensuplarının evlerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Saldırının faillerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi.
Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, " Teröristlerin yerel Devrim Muhafızları mensuplarının evlerine ateş açması sonucu, Burhan Krisani ve Halid Halidinia hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilirken saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.
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