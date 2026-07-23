İran'da güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çatışma: 2 kişi öldü

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Cekigur Sınır Karakolu bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi. İranlı yetkili, çatışmanın ardından olay yerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

İran’da güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çatışma: 2 kişi öldü
AA

Fars Haber Ajansına göre, İran Emniyet Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan konuya ilişkin bilgi verdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Cavidan, "Cekigur Sınır Karakolu bölgesinde sınır muhafızları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldürüldü." dedi.

İranlı yetkili, çatışmanın ardından olay yerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #BELUCİSTAN #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!