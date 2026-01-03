İran’da halk sokakta: 6 ölü 17 yaralı

ABD ve İsrail'in boy hedefindeki İran'da kurdaki yüksek düşüş ve ekonomik sıkıntıların tetiklediği protestolar ülke geneline yayılarak sürüyor. 28 Aralık'ta Tahran'da başlayan önceki gün Loristan'a sıçrayan gösterilerde 3 kişinin daha ölmesiyle ölü sayısı 6'ya çıktı, 17 kişi de yaralandı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 18.00 sularında, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında bir grup polis karakoluna saldırdı. Söz konusu kişilerin silahlarla polis karakoluna girmesiyle çatışmanın çıktığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaletinde bir atölyede patlayıcı maddeler ürettiği tespit edilen "eğitimli ve organize" 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TRUMP'A YANIT GECİKMEDİ

İran'da 28 Aralık'ta ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. İran'ın Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak ilçede güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alınmıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara yönelik müdahale tehdidine yanıt vererek "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi tüm bölgenin istikrarını bozacak ve ABD'nin çıkarlarına zarar verecektir. ABD halkı, bu tehlikeli maceracılığı başlatanın Trump olduğunu bilmelidir" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın "barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürmesi" halinde ABD'nin müdahalede bulunacağını söylemesi ve Washington'un "hazır ve tetikte" olduğu yönündeki uyarısının ardından İran'dan yanıt geldi. Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin olası müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını belirterek, "İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamaları, perde arkasında yaşananları artık açıkça göstermektedir. Biz, protesto eden esnafın tutumuyla kamu düzenini bozan kişi ve grupların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır" diye konuşmuştu.

İSRAİL'DEN DESTEK PAYLAŞIMLARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Farsça yayın yapılan sosyal medya hesabından İran'da hayat pahalılığına tepki gösteren protestoculara destek paylaşımları yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Farsça hesabından yapılan ilk paylaşımda bir polisin göstericiye tazyikli su sıktığı anın fotoğrafına yer verilerek, "İran halkı, gerçeklikten kopmuş ve umutsuz bir hükümetten korkmaz. Tam tersine halkın gücü karşısında titreyen hükümettir" notu düşüldü.

İkinci paylaşımda ise, "İran halkı bugün sokaklarda yüksek sesle protestolarını sürdürüyor. Bunun yüzlerce sebebi var. Biri de Hamas, Hizbullah ve Husiler'e para akıtan ve nükleer emelleri uğruna ekonomilerini mahveden bu hükümeti istememeleri. İran halkı bundan daha iyisini hak ediyor" ifadeleri kullanıldı. Üçüncü paylaşımda ise "İsrail için belirledikleri yıkım takvimi şimdi kendileri için belirlenmiş oldu" denildi. Dün yapılan son paylaşımda ise, "Sesiniz tüm dünyada duyuluyor" ifadeleri kullanıldı.

REJİM YANLILARINDAN DEV GÖSTERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin 6. yıldönümü dolayısıyla Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde (Musalla) anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, İran bayrakları ve Süleymani'nin fotoğrafını taşıdı. Rejim taraftarı gösteriye dönüşen merasimde ABD ve İsrail'e lanet okundu.