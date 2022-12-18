İran’da hapishanede arbede: 1 mahkum öldü

İran'da Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan Kerec Merkezi Hapishanesi'nde dün gece mahkumlar arasında arbede yaşandı. Elburz Eyaleti Başsavcısı Fazli Herikendi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hapishanede uyuşturucu bağımlılarının kaldığı koğuşta meydana gelen arbedede 1 mahkum kafasına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Birkaç mahkum da yaralandı. Yaralılardan 2'sinin tedavisi hastanede yapılıyor" dedi.

Çıkan arbedenin hapishane içerisinde herhangi zarara neden olmadığını ve olayın sadece kavgayla sınırlı kaldığını belirten Herikendi, "Emniyet güçleri hapishanedeki durumu kontrol altına aldı ve mahkumların aileleri ile iletişime geçildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, Kerec Merkez Hapishanesi'nin 4'üncü koğuşunda meydana gelen arbedenin, idam cezasına çarptırılan mahkumlardan birinin cezasının infazı için bulunduğu koğuştan başka bir bölüme nakledilmesi esnasında çıktığını aktardı.