İran’da hava kirliliğinin azaltılması için yeni tedbirler alınıyor: Tahran pilot bölge olacak

İran'da hava kirliliği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor,

Ülke medyasına açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, hibrit motor üretilmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, başkent Tahran'da benzinli motosiklet yerine elektrikli motosikletlerin piyasaya sürüleceğini dile getirdi.

Kaimpenah, "Her şeyden önemlisi bu konu insan sağlığını tehdit ediyor. İran'da hepimizin nefes almasına etki ediyor. Tahran'da hava kirliliğinin engellenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot bölge olarak belirlediğimiz Tahran'da, 20 bin adet elektrikli motosikletin piyasaya sürülmesini planlıyoruz." dedi.

Kaimpenah ayrıca, Tahran'da benzinli motorların hibrit motorlara dönüşümünü gerçekleştirecek yeni bir işletmenin faaliyete başladığını kaydetti.